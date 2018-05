Mit dem Projekt „Wir für Bruck“ will die ÖVP in jedem Wahlsprengel zumindest einen Ansprechpartner für die Bevölkerung installieren.

Sie „ziehen“ mit der erkrankten Alexandra Haider das Projekt: Lerchbaumer, Kaltenegger und Sommer (v. l.) © Ulf Tomaschek

Was bewegt die Menschen in ihrem engeren Umfeld? Welche Anliegen, Wünsche und Beschwerden haben sie? All das will die Brucker Volkspartei vermehrt aufgreifen und Mittler zwischen Bürgeranliegen und Kommunalpolitik sowie Verwaltung sein.

