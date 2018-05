Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

20 Jahre Krainer – Küchenparty mit Richard Rauch, Josef Steffner, Andreas Döllerer, Gastgeber Andreas und Astrid Krainer, Thomas Gruber und Hubert Wallner (v.l.n.r.) © JRE/stilschmiede.photo

Vor 20 Jahren, 1998, haben sich Rita und Hermann Krainer in Langenwang den langersehnten Traum vom eigenen Hotel erfüllt, das in der Folge mit viel Gefühl um Wintergarten, Terrasse, Spa-Bereich und Weinkeller erweitert wurde. Darüber hinaus zählt der Betrieb mit Sohn Andreas und Schwiegertochter Astrid am Herd auch seit Jahren zu den kulinarischen Aushängeschildern der Region.