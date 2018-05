Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die 7A-Klasse des Brucker Gymnasiums mit den Veranstaltern © (c) Pototschnig Franz

Von 23. April bis 9. Mai finden heuer die „Aktionstage Politische Bildung“ des Bildungsministeriums statt, wir sind also gerade mittendrin. Außerdem ist diesen Donnerstag der „Tag der Pressefreiheit“. Was lag also näher, diese beiden Anlässe zu verknüpfen?

