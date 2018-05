Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Weil ein technischer Defekt einen Brand auslöste, rückte am Mittwochvormittag die Feuerwehr in den Franz-Lehar-Weg aus.

Zwei Feuerwehren standen im Einsatz © FF Kindberg-Stadt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Gastherme kam es am Mittwochvormittag im Kindberger Franz-Lehar-Weg zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus. Unter schwerem Atemschutz konnten der Brand sowie weitere Glutnester mit mehreren Feuerlöschern rasch abgelöscht werden. Parallel dazu wurde die Strom-, Gas- und Wasserversorgung zum Einsatzobjekt unterbrochen.