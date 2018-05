Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Seit zwei Wochen läuft die SPÖ-Kampagne "Arbeit. Zukunft. Solidarität". Diese Schlagwörter waren auch der Hauptbestandteil der 22 Kundgebungen um den 1. Mai, die in der Obersteiermark Ost stattfanden.

Kapfenbergs Bürgermeister Fritz Kratzer mit Jörg Leichtfried © SPÖ

Tausende Menschen nahmen bei den Maifeiern im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag teil, insgesamt fanden 22 der 88 Veranstaltungen in der Region Obersteiermark Ost statt. Im Zentrum der Veranstaltungen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag standen die Ansprachen des Nationalratsabgeordneten Jörg Leichtfried in Kapfenberg und Kindberg. „Die Wurzeln des 1. Mai liegen im Kampf für den Acht-Stunden-Tag“, erinnerte der SPÖ-Regionalvorsitzende von Bruck-Mürzzuschlag und verwies auf die Auswirkungen eines möglichen 12-Stundentags auf Gesundheit, Unfallrisiko, Zufriedenheit und Produktivität. „Wenn Schwarzblau über die 60 Stunden-Woche, den Zwölf-Stundentag und absolut flexible Arbeitszeiten nachdenkt, dann sagen wir gerade am ‚Tag der Arbeit‘: Wir stehen dafür, dass alle Menschen einer Arbeit nachgehen können, von der man gut leben kann und trotzdem noch Zeit für Familie, Freunde und Ehrenamt hat."