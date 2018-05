Die SPÖ lädt am 30. April und am 1. Mai zu den traditionellen Mai-Feierlichkeiten. Gleich drei Mal tritt dabei der Nationalratsabgeordnete Jörg Leichtfried als Festredner auf.

Jörg Leichtfried spricht am 1. Mai auch in Kapfenberg © Mitterböck

SPÖ-Parteichef Christian Kern übte im Vorfeld der 1. Mai-Feiern scharfe Kritik an ÖVP und FPÖ. Am Montag und Dienstag ziehen in der ganzen Region Vertreter der Sozialdemokraten aus, um auf zentralen Plätzen der Gemeinden über die Lage der Arbeitnehmer und die Rolle der aktuellen schwarz-blauen Bundesregierung zu sprechen. Besonders häufig im Einsatz ist der Nationalratsabgeordnete Jörg Leichtfried, er tritt sowohl in Mürzzuschlag als auch in Kindberg und Kapfenberg auf. Jeweils zwei Mal im Einsatz sind Klubobmann Hannes Schwarz und der Landtagsabgeordnete Stefan Hofer, zugleich Bürgermeister von Turnau.