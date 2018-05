Walpurgisnacht Auf Burg Oberkapfenberg haben die Hexen das Kommando

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Am 30. April findet auf Burg Oberkapfenberg das traditionelle Hexenfest statt, Hexen, Feuertänzer & Co. geben sich die Ehre.

Die Hexen geben sich die Ehre © LianeM - Fotolia

Mit dem nahenden Beginn des Sommers mausert sich auch Burg Oberkapfenberg wieder zu einem begehrten Veranstaltungsort. Bevor am 23 und 24. Juni das etablierte Ritterfest stattfindet und ab 9. August - künftig donnerstags - Chill Hill an den Start geht, übernehmen am heutigen Montag die Hexen das Kommando.