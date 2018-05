Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Einem 58-Jährigen wurde am Sonntag bei Holzarbeiten ein Finger abgetrennt, der Mann wurde mit dem Hubschrauber C12 nach Graz geflogen.

St. Katharein an der Laming

Rotes Kreuz, Notarzt und Rettungshubschrauber waren im Einsatz © Sujetfoto: Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag

Mit dem rechten Zeigefinger geriet ein 58-jähriger Mann Sonntagvormittag in St. Katharein an der Laming in ein Holzspaltgerät. Dabei wurde ihm der Finger abgetrennt.