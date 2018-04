Facebook

Die Studierenden tauschten sich zu technischen Themen aus © FH

Die Euroweek ist eine jährlich stattfindende internationale Konferenz, die einen Mehrwert für Studierende generieren will. In den vergangenen Tagen fand die 24. Auflage nun an der FH Joanneum in Kapfenberg statt, wo sich 130 Studierende und Professoren aus 17 Ländern untereinander austauschten.