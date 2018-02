In den Semesterferien nutzen die Schüler das vielfältige Programm und genossen die Zeit mit ihren Freunden.

Die Mitterdorfer Kinder mit ihren Naturfreunde-Betreuern © KK

Auch in den heurigen Semesterferien veranstalteten die Naturfreunde Mitterdorf wieder einen Kinderskikurs. Diesmal war der Kurs wieder beim Annerlbauer-Lift in Krieglach. Auf der Naturschneepiste konnte bei besten Bedingungen geübt werden. Am letzten Kurstag gab es das beliebte Abschlussrennen, bei dem es nur Sieger gab, denn alle Kinder geben ihr Bestes, angefeuert von den Eltern, Großeltern und Freunden. Die Mitterdorfer Naturfreunde-Vorsitzende Ulrike Bauer und Finanzreferent Jürgen Berger freuen sich schon auf den Naturfreunde-Skikurs im nächsten Jahr, denn alle Kinder haben ihre Nennung bereits abgegeben.