Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Obmann Andreas Breidler (links) mit Moderator Erwin Hofer © Katarina Pashkovskaya

Die spielfreie Zeit nutzten die in Kindberg angesiedelten Beachelors, um zu ihrem Galaabend in die Galerie K zu laden. Angeführt von Moderator Erwin Hofer, sprachen die Volleyballer dabei über die Tradition des Duschbiers, den Auftritt in den Sozialen Medien, das seit eineinhalb Jahren bestehende Damenteam und den Alltag der Herren in der Landesliga, der höchsten steirischen Spielklasse.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.