Vermutlich ein defekter Akku löste Samstagnachmittag einen Brand in einem Mehrparteienhaus in Mürzzuschlag aus.

© BFVMZ / FF Mürzzuschlag

Einsatz für die Feuerwehr am Samstagnachmittag in Mürzzuschlag (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Menschen blieben unverletzt, eine Katze verendete an den Rauchgasen, berichtet die Polizei.

Nachbar alarmierte Feuerwehr

Der Brand dürfte gegen 16:00 Uhr in einem Abstellraum ausgebrochen sein. Ein Nachbar bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr, die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Die Feuerwehr Mürzzuschlag löschte mit 22 Kräften den Brand. Die Brandursachenermittlung ergab, dass das Feuer vermutlich von dem defekten Akku eines Lawinenverschütteteten-Suchgerätes in der Abstellkammer ausgegangen war.

© BFVMZ / FF Mürzzuschlag