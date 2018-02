Facebook

Tobias (l.) und Lukas Riegler mit „Lascana“ und „Malibu Red“, genannt „Murmeli“ © Ulf Tomaschek

Er ist gerade viereinhalb Jahre alt, aber schon ein „Alter Hase“ als Jungzüchter. Tritt Lukas Riegler aus Langenwang doch schon zum dritten Mal in der „Bambini“-Kategorie“ des steirischen Jungzüchtercups an, der am Samstag in der Greinbachhalle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld über die Bühne geht. Er zeigt Kalb „Malibu Red“, das er viel lieber zärtlich „Murmeli“ nennt. „Er tauft alle Tiere immer um“, lacht Mutter Maria Riegler.

Auch Lukas’ großer Bruder Tobias stellt sich mit dem Kalb „Lascana“ der Jury in Greinbach. Mit seinen sieben Jahren ist er ja schon ein richtiger Routinier in Sachen Jungzüchtercup.

