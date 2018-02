Kapfenberg"Kaiser" Ewald Harrer übergibt sein Lokal

Der Kapfenberger Kultgastronom Ewald Harrer zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück, er übergibt sein Lokal an Fachkollegen.

Ewald Harrer wurde im Vorjahr zum Kopf des Jahres in der Kategorie Gastronomie gekürt © Jürgen Fuchs

Im letzten Sommer hat „Kaiser“ Ewald Harrer sein 50-Jahr-Jubiläum in der Gastronomie gefeiert, nun bereitet er die Übergabe seines Lokals in der Innenstadt vor. Weil der bekannte Gastronom aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten muss und infolge eines Krankenstands mehrere Wochen ausfallen würde, „werde ich mein geliebtes Restaurant schweren Herzens an Fachkollegen weitergeben“, sagt Harrer. Wer die Nachfolge antritt, wird demnächst bekannt gegeben, Gutscheine behalten ihre Gültigkeit.