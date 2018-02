Facebook

Steiermarkweit sorgen 256 Räum- und Streufahrzeuge für sichere Straßen © LAND STEIERMARK

Kaum läutet der Wecker, gilt der erste morgendliche Blick schon dem Treiben vor dem Fenster. Ist dort noch alles in Grau getaucht – oder hat im Laufe der Nacht der Schneefall eine Winterlandschaft gezaubert? Zu diesem Zeitpunkt schon lange im Dienst befinden sich die Mitarbeiter des regionalen Straßenerhaltungsdiensts. Sie starten um 2 Uhr und sorgen dafür, dass der Weg in die Arbeit weder durch den Tiefschnee noch aufs Glatteis führt. „Wir sollten mit der ersten Tour fertig sein, wenn die Leute zur Frühschicht in die Betriebe fahren“, sagt Regionalleiter Michael Felix, zuständig für die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben. Im Anschluss werden die Straßen kontinuierlich den ganzen Tag über versorgt.

