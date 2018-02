In einer Kirche schlug ein 48-Jähriger vermutlich ebenso zu wie in mehreren Geschäften, dabei stahl er Kerzen und Socken.

Der Mann stahl Kerzen aus der Kirche am Frauenberg © Ulf Tomaschek

Gleich mehrfach hat ein 48-Jähriger rund um die Stadt Kapfenberg zugeschlagen. Der Mann stahl zuerst aus einer Kirche in Frauenberg mehrere Kerzen. Aus drei Geschäften in Diemlach und Kapfenberg entwendete er Socken sowie Lebensmittel und deponierte diese in seiner Jacke. An der Kassa bezahlte er lediglich Waren von geringem Wert. Beim letzten Diebstahl, dieser geschah am 15. Februar, wurde er schließlich von einer Kaufhausdetektivin beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizisten angehalten.