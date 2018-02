Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Horst Schröttner (l.) und Viktor Babushchak, Geschäftsführer der Panhans-Gruppe © Martina Pachernegg

Am Semmering brodelt es in der Gerüchteküche. Seit bald einem Jahr gibt es immer wieder Gerüchte um ein mögliches Ende des Grandhotel Panhans. Gerade die umfangreichen Bauarbeiten und das Verschieben des Eröffnungstermines machen hellhörig und feuern die Spekulationen umso mehr an.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.