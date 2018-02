In Mariazell steht eine Großinvestition bevor: Die Familie Pirker übernimmt das benachbarte „Traditionshotel Schwarzer Adler“.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Rippel-Pirker und Katharina Pirker, die Eigentümer der Lebzelterei Pirker in Mariazell, vor der Schautafel über Bienen und Honig © Pototschnig Franz

In Mariazell wächst aktuell zusammen, was zusammengehört. Waren die beiden Häuser „Traditionshotel Schwarzer Adler“ und „Pirker am Hauptplatz“ einst vereint, gingen sie über mehrere Generationen hinweg zuletzt getrennte Wege. Bis jetzt, denn Katharina Pirker und Georg Rippel-Pirker übernehmen mit sofortiger Wirkung besagtes Traditionshotel im Zentrum des Wallfahrtsortes.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.