Schon im 18. Jahrhundert standen Fastenbrezeln hoch im Kurs. Das Backen der Brezeln geht den Seminarbäuerinnen in der Backstube von Barbara Kirl in Bruck leicht von der Hand.

Bruck an der Mur

Barbara Kirl, Monika Täubl, Elfi Pollerus und Monika Krautgartner (v. l.) schmecken die frischen Brezeln © Katarina Pashkovskaya

Das Gelächter von vier Frauen und das Scheppern von Töpfen ist schon aus einiger Entfernung zu hören. Durch die angelehnte Tür der Backstube von Barbara Kirl in Bruck an der Mur strömt der Duft von frischer Germ und lässt auf gebackene Köstlichkeiten hoffen.

Die vier routinierten Seminarbäuerinnen stehen um einen großen rechteckigen Tisch in der Mitte des weiß gekachelten Raumes und schauen Barbara Kirl dabei zu, wie sie den großen Teigklumpen in gleich große Stücke teilt. „Die Teigstücke sind acht Dekagramm schwer. So bekommen wir lauter gleich große Fastenbrezeln“, sagt sie zu ihren Kolleginnen Monika Krautgartner, Monika Täubl und Elfi Pollerus. Jede von ihnen schnappt sich einen kleinen hellen Klumpen, rollt ihn auf der Arbeitsplatte zu einer Kugel und formt dann einen Strang daraus.

Die Fastenbrezel

Für den besseren Geschmack gibt Kirl ein Schmankerl aus ihrem Erfahrungsschatz preis: „In meinem Teig ist immer ein kleiner Teil Roggenmehl. Das gibt eine schöne goldgelbe Farbe und das Gebäck schmeckt um einiges aromatischer.“

In Windeseile haben die erfahrenen Bäckerinnen die einzelnen Teigstücke vorbereitet und mit einem Geschirrtuch zugedeckt. „Ich lege das Baumwolltuch darüber, damit sich der Teig vor dem Weiterverarbeiten entspannen kann. Dann werden die Brezeln am Ende umso besser“, erklärt Kirl. Sie weist auch mit Nachdruck darauf hin, dass der Teig nur dann schön flaumig wird, wenn alle Zutaten im kalten Zustand miteinander vermengt werden. „Dann gärt der Teig im Ofen und wird weich und geschmeidig“, sagt Kirl.

Während die Frauen warten und die Arbeitsplatte reinigen, diskutieren sie über die Herkunft der Fastenbrezel. „Ich habe gelesen, dass die Fastenbrezel ursprünglich aus dem deutschen Raum stammt und im 18. Jahrhundert von Mönchen in der Fastenzeit hergestellt worden ist. So genau habe ich das vorher gar nicht gewusst“, erzählt Krautgartner und sucht in einem Regal nach dem richtigen Backblech für den nächsten Arbeitsschritt.

Aus dem Strang wird ein Kreis

Auch heute werden die Fastenbrezeln der Seminarbäuerinnen noch traditionell von Hand und nach dem alten Rezept hergestellt. Nur bei der Form der Brezeln ist man sich nicht ganz einig. „Die runde Brezel ist wohl die Original-Fastenbrezel. Aber je nach Region ist das wahrscheinlich anders“, schmunzelt Pollerus und formt mit viel Fingerspitzengefühl eine runde Brezel. Sie legt mit dem Teigstrang einen Kreis, überkreuzt die beiden Enden und drückt sie dann auf der Unterseite fest. Rasch sind die Brezeln geformt und liegen auf den vorbereiteten Blechen mit Backpapier.

„Nach altem Brauch werden die Brezeln kurz in Salzwasser gekocht. Heutzutage verwenden viele Leute aber eine Lauge“, erklärt Kirl und lässt die erste Brezel in den Topf gleiten. Nach nur wenigen Minuten fischt sie die nasse Brezel heraus und Monika Täubl lässt Grobsalz und Kümmelsamen daraufrieseln. „Kümmel ist ein herrliches Gewürz“, sagt Täubl mit einem Lächeln und schiebt das erste Blech ins Backrohr.

Das Rezept Zutaten: 900 g glattes Weizenmehl, 100 g Roggenmehl, 20 g Salz, 20 g Sauerteig, 60 g Schmalz, 30 g frische Germ, 0,7 l Wasser (23 Grad warm) Zubereitung: Die Zutaten werden allesamt kalt vermengt und geknetet. Nach dem Formen der Brezeln werden sie in einem Topf mit heißem Salzwasser kurz gekocht, bis sie aufschwimmen. Die Brezeln werden dann mit Grobsalz und Kümmel bestreut und im 220 Grad warmen Backofen gebacken, bis sie goldgelb sind.

Nach wenigen Minuten erfüllt der Duft des Gebäcks den Raum und die Brezeln beginnen dunkler zu werden. „Wenn sie goldgelb sind, sind sie fertig. Man muss den richtigen Moment erwischen, um sie aus dem Ofen zu nehmen“, erklärt Kirl und beobachtet die Brezeln. Wenig später öffnet sie mit einem Ruck das Backrohr und stellt das Blech auf den Tisch. Mit großen Augen sammeln sich die vier Frauen darum und bestaunen ihr knuspriges Backwerk. Da dauert es nicht lange, bis Kirl die erste Brezel nimmt und herzhaft hineinbeißt.

