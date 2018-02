Facebook

Auch Bürgermeisterin Regina Schrittwieser schaute vorbei © ROSEGGER

Ganz Krieglach ist Rosegger, an dieser These lässt sich in Anbetracht des heurigen Jubiläumsjahres keinesfalls rütteln. Als Teil des umfangreichen Programms wird etwa „Jakob der Letzte“, basierend auf dem Roman von Peter Rosegger, im örtlichen Veranstaltungszentrum zu sehen sein. Der Protagonist Jakob Steinreuter ist Bauer in einer Gegend, die massiv von der Landflucht betroffen ist. Doch er harrt aus, so lange, bis er selbst „der Letzte“ seiner Art ist. Kann er unter diesen Bedingungen noch bleiben oder muss er seine Heimat verlassen? Die Hauptrolle übernimmt im heurigen Jahr dabei Alexander Mitterer.

