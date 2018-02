Facebook

Der künftige Eingang zur Minoritenkirche liegt hinter dem Gebüsch © Ulf Tomaschek

Der Durchgang entlang der Brucker Minoritenkirche und des ehemaligen Klosters ist seit Jahren ein Stein des Anstoßes und Anlass für manchen Ärger. Zum einen dringt ständig Wasser in die Kirche ein, was oft zu gröberen Schäden im Innenraum geführt hat. Zum anderen ist dieser Durchgang nicht erst in den letzten Jahren zu „Brucks größtem Urinal“ geworden, wie ein verärgerter Leser der Kleinen Zeitung einmal drastisch festgestellt hat.

