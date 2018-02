Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Engelbert Straubinger im Cockpit © Franz Pototschnig

Schon seit längerer Zeit plant die Landesregierung, in der Steiermark einen weiteren Notarzthubschrauber-Stützpunkt zu installieren. Derzeit betreibt der ÖAMTC an den Standorten Flughafen Graz-Thalerhof (C 12) sowie in Niederöblarn (C 14) seine Christophorus-Flotte.

Der dritte Hubschrauber soll im obersteirischen Zentralraum stationiert sein, weshalb sich nun Engelbert Straubinger, Obmann-Stellvertreter von KSV-Motorflug, mit dem Flugplatz Kapfenberg in Stellung bringt: „Wir haben unsere Infrastruktur fast nur mit Eigenmitteln auf einen guten Standard gebracht. Viele Dinge wie zum Beispiel eine Tankstelle für Turbinentreibstoff sind vorhanden und müssen nicht erst bewilligt und teuer gebaut werden“, sagt Straubinger.

Die Notwendigkeit eines dritten Hubschraubers seitens des Landes sieht der stellvertretende Obmann des KSV-Motor-Flugsportvereins als gegeben an: „Schaut man sich die Abdeckung der Rettungsgebiete durch einen Hubschrauber innerhalb 15 Minuten Flugzeit an, ist ein Band von Judenburg bis zum Semmering nicht abgedeckt.“

Die Entscheidung treffen muss letztlich aber der jeweilige Anbieter, wie eben der ÖAMTC, der dann an Kapfenberg herantreten könnte. Ebenfalls im Rennen befindet sich St. Michael, dazu sagt Straubinger: „Dann hat mit Kapfenberg die Luftfahrt-Hauptstadt der Steiermark das Nachsehen und die Versorgungslücke im Mürzer Oberland bleibt bestehen.“