Thailändischer Besuch konnte am Wochenende auf der Mariazeller Bürgeralpe begrüßt werden. Der Grund dafür waren Filmdreharbeiten.

Für die Thailänder war der Schnee eine interessante Erfahrung © Mariazeller Land GmbH

Neuer Drehort der thailändischen Serie „Dung Duang Haruthai“ war am Wochenende die Mariazeller Bürgeralpe. Neben dem Produzenten Varayuth Kai Milinthachinda waren zahlreiche thailändische Schauspieler und Setmitarbeiter am Dreh beteiligt. Sogar der thailändische Botschafter Songsak Saicheua ließ sich die Chance nicht entgehen, bei seinen Landsleuten bei den Dreharbeiten mitten im Schnee dabei zu sein.

„Erst als der Botschafter am Samstag vor uns stand, haben wir realisiert, was das wirklich für ein großes Filmprojekt ist. Die Serie ist so etwas wie unser ,Reich und Schön‘. Wir waren von der Dimension der Dreharbeiten völlig überrascht“, erklärt Johann Kleinhofer, Geschäftsführer der Mariazeller Land GmbH, der immer wieder mit Anfragen für Dreharbeiten konfrontiert ist. „Die Anfrage aus Thailand kam im November, und da wurde wohl zu wenig nachgefragt. Die Überraschung, wie prominent die Sendung ist, war jetzt umso größer.“

Gedreht wurde vier Tage lang auf der Bürgeralpe und in Mariazell. Mittlerweile ist das Filmteam aber schon wieder abgereist. „In der 32. Staffel der Serie geht es eine Zeitlang um einen Aufenthalt in Österreich im Winter. Und da kommt dann eben Mariazell ins Spiel“, freut sich Kleinhofer.

