Fritz Linner, von Beruf Radio-Urgestein © (c) Pototschnig Franz

Der bekannte Radiomoderator Fritz Linner ist seit einem Jahr bei „Radio Grün-Weiß“. Er hat dort eine Sendung, die ihm auf den Leib geschneidert ist: Jeden Freitag spielt er von 18 bis 19 Uhr „Kulthits“ aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren. Dazu gibt’s Geschichten und Anekdoten aus dieser Zeit, diesen Freitag ist der bekannte Brucker Musiker Mandy Oberle zu Gast.

Wer aus dieser Zeit etwas Interessantes zu erzählen weiß, kann sich bei Fritz Linner bewerben. Einfach ein paar Zeilen per E-Mail an fritz.linner@gruen-weiss.at oder an fritz.linner@gmail.com.