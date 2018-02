Überraschung in Kapfenberg: Die seit Jahrzehnten erfolgreiche deutsche Musikerin Nena gastiert am 14. August im Freibad.

© APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Mit der Bewerbung um das Konzertspektakel hat die Stadt Kapfenberg im vergangenen September die Tagträumer ins Freibad geholt, im heurigen Jahr legen sie noch einen drauf: Die deutsche Kultsängerin Nena, seit Jahrzehnten im Geschäft, kommt im Zuge ihrer Nichts-versäumt-Tour nach Kapfenberg und tritt am 14. August im Freibad auf. Mit dieser Tour zelebriert Nena, die im Laufe ihrer Karriere mehr als 25 Millionen Tonträger verkauft hat, ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Die Nichts-versäumt-Tour macht im Frühjahr 2018 Station in 27 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, ehe sie über den Sommer hinaus erweitert wird und damit auch Kapfenberg beehrt.