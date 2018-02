Der Verein ist weiterhin auf Spenden angewiesen, müssen doch die Wasserversorgung des Dorfes und die Bezahlung der Lehrer in Sololipi finanziert werden.

Das Spendenkonto des Vereins lautet: Wasser für Sololipi, IBAN AT29 20815 000 2493 7344.

Kontakt: Obfrau Benedikta Eder, Tel. 0664-730 685 18. E-Mail mbenedikta@gmail.com bzw.

Susanne Gluschitz, Tel. 0664-172 17 25.

Am Samstag, dem 3. März, zeigt Werner Simi um 18 Uhr im Volksheim St. Sebastian eine Multivision Ostafrika, in der auch das Projekt in Sololipi Thema ist.