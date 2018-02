Vor allem in den südlichen Landesteilen fällt bis Freitag wieder eine Menge Schnee. Noch immer gibt es Probleme auf den Straßen. Das Schlimmste steht in dieser Woche allerdings noch bevor.

Schneefahrbahn sorgte für Probleme - wie hier in Voitsberg © FF Voitsberg

Diese Woche bringt der Steiermark noch eine ganze Ladung Schnee. Schon am Dienstag schneite es in den südlichen Landesteilen ergiebig, was sich auch im Frühverkehr bemerkbar machte. Doch auch in den Nachmittagsstunden gibt es noch Unfälle.

So kam es am frühen Abeend zu massiven Behinderungen auf der Südautobahn zwischen Gleisdorf-West und Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Graz. Dort waren gleich mehrere Unfälle passiert. Drei Feuerwehren standenim Einsatz, mittlerweile sind aber alle Fahrspuren wieder frei.

Bereits am Vormittag hatte sich bei Laßnitzhöhe ein Lkw beim Einfahren in den Parkplatz den Dieseltank aufgeschlitzt. Auf der Wechsel Straße Richtung Gleisdorf in Wolfsgruben blieb ein Lkw hängen und blockierte die Straße. Auf der Gleichenberger Straße in beiden Richtungen zwischen Neustift und Riegersburg ging es gleich für mehrere Fahrzeuge nicht mehr weiter, auf der Rechberg Bundesstraße kamen mehrere Lkw nicht mehr weiter. Auch auf der Gaberl Straße in Richtung Judenburg hingen Autos fest. In St. Martin am Wöllmißberg hatte ein Autolenker bei einem Unfall Glück - Bäume hielten einen weiteren Absturz seines Wagens auf. Unfälle geschahen zudem in Hart bei Graz auf der Hubertistraße und auf der Predingerstraße (L 303) auf Höhe St. Andrä. Dort krachte ein Pkw gegen einen Lkw, eine 40-Jährige kam dabei ums Leben. In vielen Teilen der Steiermark sind die Feuerwehren bei Fahrzeugbergungen im Einsatz. In Pischelsdorf musste ein Kleinbus aus einem verschneiten Feldweg gezogen werden. Der Fahrer hatte sich auf sein Navi verlassen.

Weiter Schnee und Kälte für die Steiermark

Zäh ging es auch im Frühverkehr an den Grazer Stadteinfahrten voran. Die Holding Graz ist seit den frühen Morgenstunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt: 70 Fahrzeuge sind auf den Straßen unterwegs, rund 270 Mitarbeiter im Einsatz. Sie befreien die Gehsteige, Wege und Straßen teils auch mit Handschaufeln vom Schnee.

Die meisten Schneefälle hat es bislang im Süden des Landes gegeben. In der Gegend um Radkersburg, Fürstenfeld und Gleichenberg lagen um acht Uhr morgens bereits 7 bis 10 Zentimeter Neuschnee, Graz brachte es auf 6 bis 7 Zentimeter. Wobei die tiefen Temperaturen ihren Teil zu den Schneehöhen beitragen. "Der Schnee fällt sehr pulvrig und liegt dadurch verhältnismäßig hoch", sagt Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie (Zamg). So speist sich die Schneehöhe in Graz aus weniger als drei Litern Niederschlag pro Quadratmeter. Schneefälle: Das Land in Weiß Kein Fahrrad-Wetter in Graz...... Gerald Winter-Pölsler ...wenngleich es in Andritz einige doch wagten Christian Penz Kinderspielplatz in Graz Günter Pilch Weißes Morgengrauen... Günter Pilch Graz-Lend Jonas Pregartner Schneegestöber vor der Grazer Messe Günter Pilch Graz Herrengasse Christian Penz Othmar Wagner Alice Samec Grazer Hauptplatz Beate Pichler Mehr Schnee liegt derzeit am Präbichl: Bereich der Polsterschutzhütte Peskoller Bereich der Polsterschutzhütte Peskoller 1/12

Bis zu Mittag stiegen die Werte in den südlicheren Landesteilen allerdings bis rund um die Null-Grad-Grenze. "Der Schneefall hält zwar den ganzen Tag über an, doch der Schnee ist stellenweise bereits zusammengesackt. Am dicksten ist die Neuschneedecke in Deutschlandsberg bei knapp 15 Zentimetern", sagt Pehsl. Erst im Laufe der Nacht beruhigt sich das Wetter, der Schneefall lässt nach. Der Mittwoch wird nur vereinzelt Niederschläge bringen.

Sie räumen den Schnee von der Südautobahn

30 Zentimeter Neuschnee erwartet

Doch damit ist es nach den derzeitigen Prognosen beileibe nicht gewesen. Denn am Donnerstag und Freitag zieht das vorherrschende Italien-Tief eine weitere Runde und dürfte noch viel mehr Schnee bringen. "Aus derzeitiger Sicht rechnen wir mit 30 Zentimtetern Neuschnee in den südlichen Landesteilen", sagt Pehsl. Auf der Pack ist sogar mehr als ein halber Meter Schnee möglich. Die Asfinag warnt deshalb bereits die Autofahrer. "Bitte bei diesen Bedingungen wirklich nur mit winterfitten Fahrzeugen fahren. Wenn Fahrzeuge mit Sommerreifen hängen bleiben und die Strecke blockieren, kommen wir mit unseren Räumfahrzeugen auch nicht mehr durch", appelliert Asfinag-Geschäftsführer Josef Fiala an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer.

