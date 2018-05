Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Mira Tschol (73) aus Leoben ist in der ganzen Stadt bekannt und beliebt: Seit 58 Jahren ist die Kellnerin aktiv – und arbeitet nach wie vor.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mira Tschol (73) ist Kellnerin mit Leib und Seele. Sie ist aus dem Stadtbild von Leoben nicht wegzudenken © Andreas Schöberl-Negishi

Die Sonne scheint ein bisschen heller zu strahlen, wenn Mira Tschol hinter der Theke des Stadtcafé Mayer am Leobener Hauptplatz steht. Seit stolzen 58 Jahren arbeitet die gebürtige Slowenin als Kellnerin – und hat ihre Riesenfreude an dem Knochenjob keineswegs verloren. Ganz im Gegenteil: „Jedes Mal, wenn ich arbeiten gehe, freue ich mich. Ich bin nur selten traurig. Und schlechte Laune gibt es bei mir nicht“, sagt die 73-Jährige, die in ganz Leoben bekannt und beliebt ist.