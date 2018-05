Facebook

Neues CD-Labor in Leoben zum Thema neue Aluminium-Legierungen © Montanuni

Wie so oft in den letzten Jahrzehnten ist auch hier der Automobilbau einer der wichtigsten Auslöser von Innovation und Entwicklung: Wenn in Leoben jetzt das Christian-Doppler-Labor für fortgeschrittene Aluminium-Legierungen eröffnet wurde, geht es um verbesserte oder gar neue Werkstoffe für den Fahrzeugbau. Stefan Pogatscher, Leiter des Labors und Professor am Institut für Nichteisenmetallurgie an der Montanuni Leoben: „Die Forderung nach Einsparung von Energieverbrauch und CO2 erzwingt den Werkstoffleichtbau.“ Gerade durch die Umstellung hin zur E-Mobilität mit dem enormen Gewicht der Batterien nötigt die Ingenieure, für Karosserie etc. leichte Metalle zu verwenden. Der industrielle Partner bei dem CD-Labor (50 Prozent Finanzierung) ist die „Amag rolling“ in Ranshofen.