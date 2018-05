Hunderte Frauen und Männer präsentieren ihre Arbeit beim „Tag der Einsatzorganisationen“ am 26. Mai im Asia Spa Leoben.

Beim „Tag der Einsatzorganisationen“ am 26. Mai lassen sich etwa 400 teilnehmende Frauen und Männer über die Schulter schauen © Freisinger/Armin Russold

Insgesamt engagieren sich 500 Leobenerinnen und Leobener auf allen Ebenen der Einsatzorganisationen sowie bei mit Einsätzen befassten Behörden und Körperschaften. Am Tag der Einsatzorganisationen am Samstag, dem 26. Mai, werden die Frauen und Männer zeigen, was sie machen und welche Möglichkeiten es gibt, um zu helfen. Das Programm reicht von Einsatzübungen der Polizei über die Bergrettung und das Bundesheer bis hin zu Feuerwehr und Hundestaffeln.

Federführend organisiert wird der Tag vom Zivilschutzverband Steiermark. Dessen Geschäftsführer Heribert Uhl und Alexander Debeletz vom Zivilschutzverband im Bezirk Leoben betonten, dass das Gelände im Asia Spa anfangs sehr groß ausgeschaut habe, aber nachdem klar war, wieviele Einsatzkräfte mitmachen würden, es eng werde.

Cobra kommt

Herbert Huber, stellvertretender Stadtpolizeikommandant, freute sich, dass auch die Polizei-Spezialeinheit „Cobra Süd“ für eine Schauübung gewonnen werden konnte.

Für Gerhard Wurzer, Kommandant der FF Leoben-Stadt, ist der Tag mit der Segnung zweier neuer Fahrzeuge für die Feuerwehr ein Geburtstagsgeschenk, denn die Feuerwehr feiert heuer ihr 150-jähriges Bestehen. Bürgermeister Kurt Wallner: „Wir zahlen 200.000 Euro dazu. Es ist wichtig, dass unserer Einsatzorganisation gut ausgestattet sind.“

Wallner streute auch Blumen in Richtung Organisation: „Seitens der Stadtgemeinde Leoben darf ich einen Mann hervorheben, der maßgeblich für das Zustandekommen der Veranstaltung verantwortlich zeichnet: Alexander Debeletz.“ Dieser gab sich bescheiden und bemerkte nur, dass der gesamte Tag mit dem umfang- und abwechslungsreichem Programm sicherlich ein „tolles Event für die ganze Familie“ werde. Außerdem habe er auch schon schönes Wetter bestellt.

Tagder Einsatzorganisationen Wann: 26. Mai 2018, ab 12 Uhr Wo: Asia Spa Leoben Veranstalter: Stadtgemeinde Leoben und Zivilschutzverband Steirermark Teilnehmer: „Gemeinsam.Sicher in der Steiermark“, Zivilschutz Steiermark, Stadtgemeinde Leoben, Stadtwerke Leoben, Arbö, Öamtc, Grünes Kreuz Steiermark, Bundesheer, Land Steiermark, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Österreichische Rettungshundebrigade, Österreichische Bergrettung, Österreichische Wasserrettung, Österreichische Höhlenrettung, Rettungshunde, Polizei, Kriseninterventionsteam (KIT) des Landes, Cobra Süd, Rotes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leoben, Austrian Maintrailing Academy (Personensuche mit Hund), Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss, Betriebsfeuerwehren des LCS, der Gösser Brauerei und des LKH Hochsteiermark in Leoben

