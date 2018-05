Facebook

Erzählungen von früher: Lorena Anna Bichler (Mitte) im Gespräch mit Johanna Nagele und Adolf Haiden © Martina Marx

Jeden Tag ist er am Nachmittag mit dem Zug nach Mautern gefahren, um seine erste große Liebe zu besuchen. Am Abend, mit dem letzten Zug, ist er dann wieder nachhause gefahren“, erzählt Lorena Anna Bichler. Die Geschichte der ersten Liebe von Herrn Neissl hat die 17-Jährige Schülerin sichtlich beeindruckt. Vor allem, wie Menschen früher miteinander umgegangen seien, so ganz ohne Facebook und Whatsapp, sei faszinierend, so Lorena.