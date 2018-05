Trofaiach"Feel The Noise"-Festival: Schwermetaller pilgern nach Trofaiach

Verein „Band meets Band“ lädt am Samstag, dem 5. Mai, zum fünften Mal zum Musikfestival „Feel The Noise“ in die Mehrzweckhalle Trofaiach.

Skull Crusher: Metal-Legende aus der Region Leoben © KK

"Lokale Bands und aus Österreich gemeinsam mit internationalen Profibands auf die Bühne zu bringen – das war von Anfang an unsere Devise", erklärt Michael Dreschnig vom Verein „Band meets band“ und selbst Musiker bei der Band „Vinegar Hill“. Zuerst habe man das Projekt als recht lose Plattform betrieben. Die Gründung des Vereins erfolgte 2016. „Erst haben wir nur eine Art Testphase betrieben. Dann wollten wir das auf festere Beine stellen“, so Dreschnig. Handfester Output der Bemühungen ist das „Feel The Noise“-Festival, das am Samstag, dem 5. Mai, zum fünften Mal über die Bühne geht.

„Wir machen das zum dritten Mal in Trofaiach. Als die Oberlandhalle in Leoben abgerissen wurde, sind wir nach Trofaiach gesiedelt. Da werden wir von der Stadt echt hervorragend unterstützt“, betont Dreschnig. Sechs Leute sind im Organisationsteam: „25 bis 30 Leute beteiligen sich an der Umsetzung.“

Internationales Line Up

Finanziert wird das Festival mit Geldern von Sponsoren, durch die Eintrittsgelder und Verkauf von Getränken. Das sei freilich mit einem gewissen Risiko verbunden, räumt Dreschnig ein. Bis auf ein Mal sei es sich bisher immer gut ausgegangen. Für heuer hat man zwei international seit Jahren anerkannte Metalbands in das Line-up aufnehmen können.

„Wir selbst treten bei dem Festival nicht mehr auf. Wir wollen uns in aller Ruhe um die Abwicklung kümmern. Wenn man selbst auftritt und organisiert, wird das zu stressig.“

FEEL THE NOISE-FESTIVAL Am Samstag, dem 5. Mai, geht in der Mehrzweckhalle Trofaiach ab 13 Uhr das fünfte „Feel The Noise“-Festival in Szene. Headliner: „Destruction“, eine der erfolgreichsten Thrashmetal-Bands Deutschlands, und „Vader“, Deathmetal-Urgestein aus Polen. Weitere Bands: Ektomorf, Cellar Darling, Deserted Fear, Aeverium, Nailed to Obscurity, Necrotted, Weeping Silence, Darkfall, Uzziel, Dhark, Trouble in the Neighborhood. Tickets: 35 Euro, im Vorverkauf erhältlich im Netz auf www.bandmeetsband.at, in allen Steiermärkischen Sparkassen sowie über Ö-Ticket.