15 Monate Zusatzstrafe Prozess in Leoben: Ex-Taliban verurteilt

20-Jähriger gab einer "Gehirnwäsche" der Taliban die Schuld an Anschlagsplänen. Heute, Mittwoch, wurde der Afghane, der als Asylwerber nach Österreich kam und wegen Mordversuchs an einem Mitschüler bereits verurteilt worden ist, erneut in Leoben verurteilt: 15 Monate Zusatzstrafe.