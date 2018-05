Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Eine Skitour auf den Eisenerzer Reichenstein endete für einen 44-Jährigen und eine 53-Jährige am 1. Mai mit Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber hob zu ihrer Bergung ab.

Eisenerzer Reichenstein © Zmugg

Zwei Skisportler, ein 44-Jähriger und eine 53-Jährige aus Leoben, verletzten sich am Dienstag bei der Abfahrt in der roten Rinne am Eisenerzer Reichenstein.