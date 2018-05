Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der gelbe Staub setzt sich derzeit absolut überall ab © Andreas Schöberl-Negishi

Ein leichter Windhauch genügt – und schon geht eine dicke, dunkelgelbe Wolke über den Wipfeln in den Wäldern der Region auf. Die fetten Staubwolken segeln dann durch die Lüfte, der feine Staub setzt sich überall fest und hinterlässt eine Schicht auf Autos, Terrassen, Fenstern, Kleidung – praktisch überall. Das spektakuläre Naturphänomen mit dem etwas lästigen Beigeschmack ist ausgelöst von der Vollblüte, in der die Fichten in den Wäldern nun stehen. In ähnlicher Weise ging das Naturschauspiel in der Region vor drei Jahren in Szene – damals in Kombination mit rötlichem Saharasand.