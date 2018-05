Facebook

Bernd Kurek und die Band Ehrlich geben morgen ein Benefizkonzert © KK

Bernd Kurek und seine Band „Ehrlich“ laden zu einem Benefizkonzert für den 16-jährigen Trofaiacher Sebastian, der an einer unheilbaren Muskelerkrankung namens Duchenne leidet. Für die alleinerziehende Mutter ist es nicht einfach, zu sehen, wie ihr Sohn an Muskelkraft verliert. Für den Umbau eines Busses fehlen noch 14.000 Euro, die die Mutter nicht alleine berappen kann. Kurek und seine Band haben sofort entschieden, die Familie zu unterstützen. Das Konzert findet am, Mittwoch, dem 2. Mai, um 19 Uhr im Stadtsaal Trofaiach statt.