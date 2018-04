Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Jörg Rath (4.v.l), Ann-Marie Rath (6.v.l) mit ihrem Team vom Bellaggio im LCS Leoben © Isabella Jeitler

Täglich werden beim Bellaggio 40 Sorten frisches Eis produziert. „Wir haben schon über 100 Rezepte, je nach Jahreszeit und Nachfrage wechseln wir dann eben durch“, so Jörg Rath, Chef vom Bellaggio. Das Fruchteis, wie Erdbeere, Himbeere oder Waldbeere zeichnet sich durch ihren besonders hohen Fruchtanteil aus. „Wir versuchen immer, neue Ideen um zu setzen, da entstehen eben Sorten wie Gösser Naturradler, Aperol oder Kürbiskerneis“, berichtet Ann-Marie Rath, die das Eis selbst produziert. Sehr speziell ist das pechschwarze Kokosnusseis mit Aktivkohle, aber: „Diese Sorten werden von unseren Kunden sehr gut angenommen“, so Ann-Marie Rath. Sie bieten auch vegane Sorten wie Schokolade an. Die absoluten Renner sind Schokolade, Vanille, Erdbeere, aber auch Oreo und Snickers.

„Wir produzieren das ganze Jahr, auch im Winter haben wir ein großes Sortiment anzubieten“, erzählt Jörg Rath. Besonders beliebt seien außerdem die Eisbecher oder Waffeln. Die persönlichen Favoriten vom Chef des Bellaggio sind Pistazie und Erdbeere.