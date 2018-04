Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Präventives Engagement: Stadtpfarrer Markus Plöbst fördert die Herzensbildung © Martina Marx

Es ist ein Jahr der Investitionen für den Pfarrverband Leoben-West. Die Sanierung des Pfarrhofs Waasen, die Verwandlung zum „Haus der Kirche“ wird 2018 in Angriff genommen – die Kleine Zeitung berichtete. Und als nächstes Großprojekt ist nun das Stift Göss an der Reihe. Auf je knapp über eine Million Euro belaufen sich die Investitionskosten. „Natürlich kosten diese Sanierungen Geld“, sagt Leobens Stadtpfarrer Markus Plöbst im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. „Aber wir investieren dieses Geld in Menschen.“ Für Göss ist der Planungsprozess mittlerweile abgeschlossen, die Sanierungsarbeiten sollen noch in diesem Jahr beendet werden – eventuell schon nach dem Sommer.