Ilse Taurer und ihre Kollegen möchten mit dem Kostnix-Laden auch den Ortskern von St. Michael beleben © Martina Marx

Ein Huhn aus geschliffenem Glas ziert das oberste Regalbrett im „Kostnix“-Laden. Gleich daneben stehen einige hübsche Kaffeetassen, verziert mit Blümchen und Goldrand. In nächster Nähe steht ein alter Biedermeierschrank, er ist mit Büchern bis obenhin gefüllt. Auch Ständer voller Kleiderstücke lassen das Herz von Modeliebhabern höher schlagen.

All diese hübschen oder nützlichen Dinge kann man mitnehmen, ohne dass Geld den Besitzer wechselt. Denn der Kostnix- Laden im alten Ortskern von St. Michael ist ein Tauschgeschäft. „Jeder kann bringen, was er mit beiden Händen tragen, und jeder kann mitnehmen, was er mit beiden Händen tragen kann“, sagt Ilse Taurer.

Die umtriebige Pensionistin koordiniert die zwölf Damen, die sich die Dienste im Kostnix-Laden aufteilen – ihre Arbeitsstunden leisten sie ehrenamtlich. Gemeinsam etwas zu schaffen, das ist die Idee hinter dem Kostnix-Laden. Eröffnet wurde dieser am 23. März diesen Jahres. Taurers erstes Fazit fällt positiv aus: „Das Geschäft funktioniert wirklich super.“ Und weiter: „Wir haben ein großes Einzugsgebiet. Zu uns kommen Kunden aus dem gesamten Bezirk Leoben.“

Ortskernbelebung

Der Anstoß für dieses Sozialprojekt ist von der lokalen „Agenda 21“ sowie dem Verein „Dorf- und Kulturinitiative“ gekommen. „Wir möchten mit dem Laden auch den Ortskern beleben und ein Treffpunkt zum Austausch sein.“ Gemeinschaftlich wurde auch das Geschäftslokal herausgeputzt, das Daskin Mevlüt, Betreiber der Pizzeria Schabanack in Mautern, kostenlos zur Verfügung stellt.

Ein Zeichen zu setzen gegen die Wegwerfgesellschaft, auch das ist dem Team des Kostnix-Ladens ein Anliegen. „Wir alle haben Dinge zuhause, die wir nicht mehr brauchen, aber die zu schade sind, um sie im Mülleimer verschwinden zu lassen.“ Besonders gut gehen im Moment Sommerkleider. „Wir bekommen wirklich tolle Sachen, auch viele Markenkleidungsstücke“, erzählt Taurer. „Erst kürzlich hatten wir eine wunderschöne Lederhose hier, die hat aber sehr schnell wieder einen neuen Besitzer gefunden.“ Auch Kinderkleidung sei momentan sehr gefragt.

Vielfältige Fundstücke

Fundstücke, die man im Kostnix-Laden eintauschen kann, sind vielfältig: „Kleidung, Geschirr, Gläser, Bücher und auch Spielzeug. Oft bekommen wir wirklich Neuwertiges“, so Taurer. Es gibt ein paar wenige Spielregeln zu beachten: Da Stauraum in dem kleinen Laden Mangelware ist, können Taurer und ihre Kolleginnen keine sperrigen Güter übernehmen. Die Tauschstücke sollten intakt, die Kleidung gewaschen und ohne Flecken übergeben werden. Hat man gerade nichts zum Eintauschen, tut es auch eine freiwillige Spende. Rund alle zwei Wochen wird auch die Auslage neu gestaltet, um die schönsten Fundstücke zu präsentieren. Und um neue Kunden anzulocken.

Kostnix-Laden Seit 23. März ist der Kostnix-Laden im alten Ortskern von St. Michael geöffnet.

Jeder kann Sachen bringen und eintauschen. Kleidung, Geschirr, Bücher werden gern genommen, sperrige Gegenstände nicht.

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr.