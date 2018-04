Facebook

Die Blauracke wurde im Vorjahr gesichtet © BirdLife/Tiefenbach

Die Vogelfreunde haben am kommenden Wochenende wieder alle Hände voll zu tun. Beim 15. BirdRace der Vogel- und Naturschutzorganisation BirdLife Österreich können sich Interessierte vom 5. Mai ab 15 Uhr bis 6. Mai um 15 Uhr auf die Lauer legen, Vögel beobachten und zählen. Ziel ist es, innerhalb dieser 24 Stunden so viele Vogelarten wie möglich zu notieren. Die Anmeldung ist noch bis Ende April möglich. Gestartet wird an jedem beliebigen Ort in Österreich, wobei Bundesländergrenzen nicht überschritten werden sollen“, erklärt Susanne Schreiner von BirdLife.

