Zum 16. Mal gibt es an der HAK Eisenerz einen Literaturworkshop für Schüler – diesmal mit dem Kabarettisten Clemens Maria Schreiner.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kabarettist Clemens Maria Schreiner (l.)und Organisator Wolfgang Perndorfer mit den Schülerinnen und Schülern der HAK Eisenerz, die beim 16. Literaturworkshop ein abendfüllendes Programm erarbeiten © KK

Die Schülerinnen und Schüler sind begeistert und arbeiten mit Feuereifer an ihren Texten für den Abschlussabend unseres Literaturabends. Clemens Maria Schreiner ist auch ein guter Lehrer, denn er lässt Kreativität zu und unterstützt beim Ausfeilen der Texte. Seit Mittwoch wird praktisch geübt, ehe es Donnerstag Abend um 19 Uhr in der Musikschule Eisenerz losgeht“, erzählt Wolfgang Perndorfer, Lehrer an der HAK Eisenerz, der bereits zum 16. Mal einen Literaturworkshop organisiert hat.

Barbara Frischmuth hat Schülerinnen und Schüler ebenso schon unter ihre Fittiche genommen wie die Gebrüder Moped, Jörg Martin Willnauer oder Christian Hölbling. Von Schreiner sind die Schülerinnen und Schüler sehr begeistert, wie Carina Gasteiner und Martha Tscheliessnigg bestätigen. Die beiden Teenager haben schon Workshop-Erfahrung. „Ich finde es voll lässig, weil wir unsere Kreativität ausleben können und dabei nicht eingebremst werden. Wir lernen von Clemens Maria Schreiner unglaublich viel“, erzählt Gasteiner.

Tscheliessnigg kann auch abseits der Bühne Einiges für sich selbst mitnehmen. „Wir präsentieren unser Programm ja auch auf der Bühne. Wir lernen, mit Persönlichkeiten, denen man sich vielleicht nicht so gewachsen fühlt, zurechtzukommen. Heuer profitieren wir von dem, was Clemens Maria Schreiner uns beibringt.“

Der Kabarettist, der mit seinen 28 Jahren schon eine große Fangemeinde hat und regelmäßig bei „Was gibt es Neues“ zu sehen ist, freut sich über die aktiven Schülerinnen und Schüler, die sich das heutige Abendprogramm in ihrer Kreativwerkstatt im JUFA-Hotel in der Eisenerzer Ramsau erarbeiten. „Diese drei Tage sind sehr intensiv und auch fordernd. Ein Hauptthema ist natürlich der Schulalltag, wobei Schüler der Abschlussklassen den Alltag anders sehen als die Jüngeren“, erzählt Schreiner.

Besonders freue ihn, dass Klischees aus einem unerwarteten Blickwinkel heraus verarbeitet und so neue und überraschende Betrachtungsweisen auf die Bühne gebracht werden.

Heute, Donnerstag, zeigen Schreiner und seine 16 jungen Kolleginnen und Kollegen um 19 Uhr in der Musikschule Eisenerz die Ergebnisse des 16. Literaturworkshops.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.