„Sinneseindrücke Leoben“. So lautet der Titel der Ausstellung der Leobener Künstlerin Ulla Galle, die im Foyer des Neuen Rathauses in Leoben zu sehen sein wird. © KK

DONNERSTAG, 1.3.

LEOBEN. „Sinneseindrücke Leoben“. Ausstellungseröffnung von Ulla Galle im Foyer des Neuen Rathauses um 18.30 Uhr.

LEOBEN. Begegnung mit Anne Frank. Eine Produktion des Stadttheaters Bruneck. Mit Petra Rohregger, Regie: Claus Tröger. Stadttheater Leoben, Homanngasse 5, Beginn 18.30 Uhr. Ab 14 Jahren geeignet.

ST. STEFAN. Weltgebetstag der Frauen. Gottesdienst. Pfarrkirche, Kirchplatz 1, 18.30 Uhr.

TROFAIACH. Spaß am Singen. Gesangsrunde mit Frauen. Sport- und Kulturcafé Die Halle, Gössgrabenstraße, 16 Uhr.

TROFAIACH. Gelingendes Zusammenleben in der Familie. Vortrag um 9.30 Uhr. Mütter-/Elternberatung um 14 Uhr, Vorbereitung auf Elternschaft um 17 Uhr. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c.

LEOBEN. Vorspielstunde der Gitarrenklasse Siegfried Schaffer im Saal der Musikschule, Langgasse 21, Beginn 18.30 Uhr.

FREITAG, 2.3.

LEOBEN. Erste anwaltliche Auskunft Obersteiermark. Rechtsanwalt Klaus Hirtler erteilt kostenlos Rechtsauskünfte. Voranmeldung unter der Telefonnummer (03842) 42 1 45. Klaus Hirtler, Krottendorfer Gasse 5, von 14 bis 17 Uhr.

LEOBEN. Ausverkauft! Thomas Stipsits solo. Kabarett „Stinatzer Delikatessen“. Stadttheater, Homanngasse 5, 19.30 Uhr. Tel. (0316) 871 871 11,

TROFAIACH. Geburtsvorbereitung. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c, 10 Uhr

TRABOCH. Jahresversammlung Steirischer Jagdschutzverein Zweigstelle Leoben. Rinderzuchtzentrum Traboch, Industriepark West, Beginn 18.30 Uhr.

SAMSTAG, 3.3.

TROFAIACH. Bauernmarkt am Neuen Hauptplatz von 8 bis 12 Uhr.

LEOBEN. Ausverkauft! Thomas Stipsits solo. Kabarett „Stinatzer Delikatessen“. Stadttheater, Homanngasse 5, 19.30 Uhr. Tel. (0316) 871 871 11, www.stipsits.com.

LEOBEN. Sportkegeln - Damen Bundesliga. ESV Leoben gegen SKC Leithaprodersdorf. ESV Kegelhalle, Einödmayergasse 24, von 14 bis 17.30 Uhr.

LEOBEN. Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe. Club Nachmittag in der Badgasse 10. Nähere Infos unter ms-leoben-webnode.at oder Tel. 0676-842 842 100.

SONNTAG, 4.3.

LEOBEN. Fotoausstellung im Stiegenaufgang des Schwammerlturms. Der Geologe Chris Cubitt zeigt Impressionen aus seiner Heimat Australien sowie aus Libyen und Italien. Täglich 13 bis 22 Uhr.