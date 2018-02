Facebook

Mayr-Melnhof kauft in Deutschland zu © Eder

Die Mayr-Melnhof Holz Gruppe mit Sitz im obersteirischen Leoben übernimmt die deutsche Hüttemann Gruppe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion wird - nach Vorliegen der Genehmigungen durch die relevanten Kartellbehörden - in vier bis sechs Wochen erwartet, teilte Mayr-Melnhof am Dienstag mit.

Die Hüttemann Gruppe verfügt über Standorte in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) und Olsberg (Nordrhein-Westfalen) in Deutschland. Zu den 1.650 Mitarbeitern der Steirer kommen 250 Mitarbeiter in Deutschland dazu. Mit der Übernahme will die Mayr-Melnhof Holz Gruppe ihre strategische Position im Produktbereich Brettschichtholz weiter ausbauen, heißt es in der Unternehmensmitteilung.

"Der Bereich Brettschichtholz der Mayr-Melnhof Gruppe und das Portfolio der Hüttemann Gruppe ergänzen einander sowohl im Produktprogramm als auch geographisch hervorragend", so Richard Stralz, Vorstandsvorsitzender der Mayr-Melnhof Holz Holding AG.