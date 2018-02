Citymanager Anton Hirschmann geht in Pension, sein Nachfolger Günter Leitner ist auch Geschäftsführer der Leoben Holding.

Bürgermeister Kurt Wallner (l.) und Anton Hirschmann (r.) übergeben den Schlüssel des Citymanagements an Günter Leitner (M.) © Andrea Walenta

Alles neu. Mit der Pensionierung von Anton Hirschmann, der unter anderem elf Jahre als Leobens Citymanager tätig war, kommt es nicht nur personell zu Neuerungen, sondern auch in den Strukturen. Das Citymanagement wird nun in die neue „Leoben Holding“ eingegliedert, in der alle Gesellschaften der Stadtgemeinde Leoben unter einem Dach vereint sind. Als Geschäftsführer der Leoben Holding wirkt nun Günter Leitner. Außerdem wurde ein Aufsichtsrat installiert, dem Finanzstadtrat Willibald Mautner vorsitzt.

