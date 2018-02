Facebook

Die Schüler bei der Müllverbrennungsanlage der Enages in Niklasdorf © KK

Wie kann man Jugendliche auf regionale Werkstoffe aufmerksam machen, ihnen regionale Unternehmen und Berufsmöglichkeiten aufzeigen und gleichzeitig Umweltbewusstsein und die Bedeutung der Nachhaltigkeit vermitteln? Alles geschehen auf der Science-Exkursion, an der Schüler der 4. Klassen des BG/BRG Leoben Neu teilnahmen. Die Stationen führten von Wolf Plastics in Kammern, Hersteller für Kunststoffartikel, über das Altstoffsammelzentrum (ASZ) in Hinterberg bis hin zur Müllverbrennungsanlage Enages in Niklasdorf.

Greifbare Information

Wold Plastics in Kammern produziert mittels Spritzguss- und Hohlkörperblasverfahren unterschiedliche Verpackungseimer, Deckel, Kanister, Rundflaschen sowie weitere Produkte. "Auch auf die Hygiene wird sehr viel Wert gelegt. Strenge Vorschriften gelten sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Besucher der Firma. Beispielsweise ist das Tragen von Ohrringen, Uhren, Piercings oder anderem Schmuck streng verboten... So wurden wir mit Plastikmänteln, Kunststoffhauben für Schuhe und Haare sowie Desinfektionsmittel für die Hände ausgestattet bevor die Führung losging", erzählt Lilian Bruss aus der 4c-Klasse.

Im Altstoffsammelzentrum in Leoben-Hinterberg wurden die Schüler über den Abfallwirtschaftsverband informiert, in dem 17 Gemeinden der Region Leoben Mitglieder sind. "Der Unterschied zwischen Müll und Altstoff ist sehr einfach: Altstoff ist wiederverwendbar, Müll nicht. Und wenn ein Stoff nicht recycelt werden kann, bleiben nur noch zwei Optionen: Entweder in die Müllverbrennung oder er wird deponiert", sagt Bruss.

Energieversorgung

Die Müllverbrennungsanlage in Niklasdorf sorgt hauptsächlich für die Energieversorgung des benachbarten Betriebes Brigl und Bergmeister: "Die Anlieferung des Restmülls erfolgt durch Lkw, die den Abfall dann in den Bunker schütten. Dann wird der Müll von einem riesigen Greifarm zur Mülldosierung und Müllaufbereitung befördert", so Bruss.

Besuch bei Wolf Plastics in Kammern Foto © KK