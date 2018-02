Das Trofaiacher Ehepaar Christa Leodolter und Reimund Leodolter-Nentwig hielt einen Vortrag in St. Michael und arbeitet an einem neuen Projekt in Nepal.

Christa Leodolter und Reimund Leodolter-Nentwig beeindruckten mit ihrem Vortrag © Maria Schaunitzer

Ein Monat waren sie in Nepal unterwegs, mehr als genug Eindrücke, um einen ganzen Abend damit zu füllen. Und das in beeindruckender Art und Weise. Das Trofaiacher Ehepaar Christa Leodolter und Reimund Nentwig-Leodolter rückte bei einem Multimediavortrag im Volkshaus in St. Michael vor 200 Gästen ihre Spendenaktion für den Wiederaufbau einer Schule in der abgelegenen Gemeinde Gumdel in den Mittelpunkt. Die Schule wurde bei dem schweren Erdbeben im Jahr 2015 total zerstört.