Hannes Kaufmann, Oliver Seebacher, Michael Dreschnig (v.l.) © Katharina Jelicic

Hannes Kaufmann lässt im Juli gemeinsam mit Michael Dreschnig und Oliver Seebacher die Herzen aller Metalfans deutlich höher schlagen. „Area 53“, ein Festival der Sonderklasse, steht zum zweiten Mal in den Startlöchern. Seit der Premiere im Juli des vergangenen Jahres laufen die Vorbereitungen für das Festival heuer auf Hochtouren: „Nachdem das Event im vergangenem Jahr so gut angekommen ist, haben wir sofort die Initiative ergriffen und mit den weiteren Planungen begonnen“, so Hannes Kaufmann.

Ein harmonisches Dreigespann

Die Planung eines Festivals in dieser Größenordnung sei für den Einzelnen nicht mehr überschaubar. Aus diesem Grund hat sich der Gastronom aus Leoben zwei Kollegen ins Boot geholt: Michael Dreschnig und Oliver Seebacher. Beide spielen in der Band „Vinegar Hill“, die auch beim Festival zum Zug kommen wird. „Zu dritt kommen uns mehr Ideen und außerdem können wir die Stärken und Erfahrungen von uns gut ergänzen und nützen“, erzählt Kaufmann.

„Area 53“ geht also im Sommer in die nächste Runde. Das Line-Up ist bereits seit einigen Tagen fix: Es werden „In Extremo“, „Dragonforce“, „Lacuna Coil“, „The Unguided“, „Ost + Front“, „Vinegar Hill“, „Chaos Messerschmitt“, „Apis“, „Restless Bones“, „Whorehouse“, die „Jam the Rock Band“ und „Veins of Suffering“ auftreten, wie Kaufmann verrät.

Beim „Area 53“ treten bekannte Gruppen und Bands aus Region auf. „Mit dieser Auswahl wird bestimmt für jeden etwas dabei sein“, meint Kaufmann. Die perfekte Kulisse für ein Festival dieser Art biete das VAZ Schladnitz bei der Tenne Leoben. Daher kommt auch der Name: „,Area‘ beschreibt den Platz und 53 steht für die Anschrift Schladnitzstraße 45“, erklärt Kaufmann.

Die drei Organisatoren bemühen sich sehr, dieses Festival als einen Fixpunkt im Veranstaltungskalender zu etablieren. „Die Planungen für 2019 laufen bereits ein wenig mit“, meint Kaufmann.

Ein Tag im Zeichen von Metal

Am Samstag, dem 14. Juli, ab 11 Uhr ist Einlass auf das Festivalgelände im VAZ Schladnitz. Ein ganzer Tag mit Metal-Musik vom Feinsten in einem abgerundeten Mix soll die Besucher erwarten. „Der Verkauf der Tickets hat bereits begonnen. Vorverkaufskarten sind im Bodega, Gasthaus Kaufmann, Platzhirsch, Alte Post, bei den teilnehmenden Bands auf oeticket.at und bandmeetsbands.at erhältlich“, führt Kaufmann aus. Für den Hunger zwischendurch wird es spezielle „Area-Burger“ und Hot Dogs sowie ausreichend Getränke geben. „Wem der Tag, der ganz im Zeichen von Metal steht, nicht ausreicht, feiert bei der After-Party einfach weiter“, meint Kaufmann.

INFOS ZUM AREA 53-MUSIKFESTIVAL Am Samstag, dem 14. Juli, ist um 11 Uhr Einlass zum Area 53-Musikfestival im Veranstaltungszentrum Schladnitz in Leoben. Dabei wird den Besuchern ein ganzer Tag mit verschiedener Metalmusik geboten. Der Vorverkauf der Tickets hat bereits begonnen. Man kann sie in der Bodega-Bar, im Gasthaus Kaufmann, beim Platzhirsch und in der Alten Post in Leoben kriegen. Außerdem über Ö-Ticket und www.bandsmeetsbands.at