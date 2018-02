Facebook

Bei „Schlag die LE-Stars“ wird es freilich überhaupt nicht kämpferisch, sondern sportlich fair zugehen © Katarina Jelicic

Die Arbeit für einen guten Zweck geht in eine neue Ära: Unter dem Namen „Jugend für die Jugend“ stellen 16 Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Bezirk Leoben ein Projekt der ganz besonderen Art auf die Beine. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass sie sich seit einem halben Jahr regelmäßig ein Mal im Monat treffen, um an dem Projekt zu arbeiten. Der Vorläufer war das Glücksprojekt im Jahr 2014, bei dem man Menschen fragte, was sie höchstpersönlich glücklich macht. Das Ergebnis wurde damals auf einem Plakat zusammengefasst, das großflächig in Leoben aufgehängt wurde.