Der Innsbrucker Naturfotograf Peter Umfahrer zeigt am 8. März seinen neuen Multivisions-Vortrag in Leoben.

Der Fotograf Peter Umfahrer präsentiert Bilder aus Marokko © kk

Mittlerweile arbeitet Peter Umfahrer seit 30 Jahren als freiberuflicher Fotograf im Bereich Naturfotografie. Im Rahmen seiner Österreichtournee macht er auch in Städten der Steiermark Halt – in Leoben am 8. März. Seit 1990 berichtet er in seinen Multivisionsvorträgen von Reisen und Expeditionen, die ihn in den vergangenen 34 Jahren rund um den Erdball führten.

In seinem neuesten Reisevortrag „Über alle Berge in Marokko“ führt er die Besucher von den waldreichen, aber auch gefährlichen Gegenden des Rif-Atlas hinein in die fantastischen, schwer zugänglichen Täler und Schluchten des Mittleren und Hohen Atlas bis hinunter in die Dünengebiete der marokkanischen Sahara. Und genau auf diesen Dünen geht für Umfahrer in Erg Chebbi ein großer Traum in Erfüllung: Skifahren und Snowboarden von den höchsten und steilsten Dünen Marokkos. Auf mehreren ausgedehnten Reisen hat der Innsbrucker Peter Umfahrer Marokko durchquert. Zu Fuß – im Geländewagen – mit Ski. Im Sommer und Winter, zwischen Null und 4000 Meter Seehöhe.