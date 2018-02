Bruck an der Mur

So ähnlich sich die neun Welpen auch sehen, so unterschiedlich sind sie in ihrem Verhalten © Martina Pachernegg

Zusammengekuschelt liegen neun Welpen in einer großen selbst gebauten Wurfkiste. Erst vor wenigen Tagen haben sie ihre Augen geöffnet und beginnen, die Welt zu erkunden. „Alle neun Welpen sind wohlauf. Die sieben Rüden und die zwei Hündinnen lernen sich gerade kennen und purzeln gemeinsam durch ihr Körbchen“, erklärt Gabriele Frühwirth von der Österreichischen Kynologenverband-Zuchtstätte „Shiva Souls“. Sie züchtet zusammen mit ihrer Familie seit vielen Jahren Golden Retriever in Bruck an der Mur.

